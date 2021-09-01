В Днепре двое молодых людей устроили погром в парке Гагарина. Отдыхающие люди не делали никаких замечаний и не пытались вызвать полицию.

Об акте вандализма сообщили в самом парке, приложив записи камер.

Пара парней во время прогулки по парку не пропускала ни единой урны и пинала ногами листы тонкого метала. Часть мусорок деформировались, а перфорированный металл покрылся царапинами.

В общей сложности хулиганы испортили внешний вид 16 урн для мусора.

При этом, все подробности преступления фиксировали камеры наблюдения в парке. Примечательно, что ни один из свидетелей творящегося беспорядка не нажал одной из тревожных кнопок, расставленных у дорожек.

— Вчера около полуночи два молодчика, «прогуливаясь» по нашему парку, крушили урны. В итоге — 16 сломанных урн за 30 минут такого отдыха Друзья, помогите узнать этих ребят — давайте сделаем их известными! Вот зачем так делать? Очень важно, чтобы этот вопрос не остался риторическим, потому что за такие позорные поступки его «авторы» должны нести ответственность. А еще очень грустно осознавать безразличие окружающих. Лето, теплый вечер, хорошее освещение — в парке гуляют допоздна. Это действо как минимум дважды (по камерами наблюдения) произошло рядом с посетителями! Были свидетели того, что эти двое не пропустили ни одной урны, пробегая по центральной аллее туда-сюда, — прокомментировали в администрации парка.

Напомним, на кладбище в селе Прибугское Витовского района Николаевской области неизвестные надругались над могилами.