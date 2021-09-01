В Николаевской области по состоянию на 1 сентября всего вакцинировали против COVID-19 271 тысячу 826 человек, за минувшие сутки вакцинировали 4 тысячи 708 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

За минувшие сутки вакцины распределились таким образом:

CORONAVAC — 538 (первая доза - 219, вторая доза — 319)

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) —918 (первая доза — 664, вторая доза — 254)

ASTRAZENECA — 766 (первая доза — 480, вторая доза — 286)

MODERNA — 2486 (первая доза — 341, вторая доза — 2145).

В сообщении сказано, что сейчас продолжается пятый этап прививочной кампании, когда вакцинироваться может любой человек. Все прививки являются добровольными и бесплатными.

По состоянию на 29 августа в Украине от коронавируса вакцинировали 11,92% населения, 5,3 миллиона человек. Николаевская область — восьмая в рейтинге вакцинаций, это 14% жителей, 156 тысяч 831 человек.