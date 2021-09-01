В Николаевской области по состоянию на 1 сентября всего вакцинировали против COVID-19 271 тысячу 826 человек, за минувшие сутки вакцинировали 4 тысячи 708 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
За минувшие сутки вакцины распределились таким образом:
В сообщении сказано, что сейчас продолжается пятый этап прививочной кампании, когда вакцинироваться может любой человек. Все прививки являются добровольными и бесплатными.
По состоянию на 29 августа в Украине от коронавируса вакцинировали 11,92% населения, 5,3 миллиона человек. Николаевская область — восьмая в рейтинге вакцинаций, это 14% жителей, 156 тысяч 831 человек.
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В Николаевской области по состоянию на 1 сентября всего вакцинировали против COVID-19 271 тысячу 826 человек, за минувшие сутки вакцинировали 4 тысячи 708 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
За минувшие сутки вакцины распределились таким образом:
В сообщении сказано, что сейчас продолжается пятый этап прививочной кампании, когда вакцинироваться может любой человек. Все прививки являются добровольными и бесплатными.
По состоянию на 29 августа в Украине от коронавируса вакцинировали 11,92% населения, 5,3 миллиона человек. Николаевская область — восьмая в рейтинге вакцинаций, это 14% жителей, 156 тысяч 831 человек.