По состоянию на 29 августа в Украине от коронавируса вакцинировали 11,92% населения, 5,3 миллиона человек. Николаевская область — восьмая в рейтинге вакцинаций, это 14% жителей, 156 тысяч 831 человек.

Об этом сообщили в общественной организации «Антикоррупционный штаб».

Наибольший процент вакцинированных в Киеве и в Киевской области, здесь вакцинировали 23,07% населения. На втором месте — Полтавская область с 18,45%, на третьем — Черкасская, 15,75%.

Наименьший процент вакцинированных от COVID-19 в Черниговской области, 4,75%, Донецкой области, 4,7% и Луганской области, 4,02%.

— В целом Украина занимает 156 место в рейтинге вакцинации всех стран. Кампания по вакцинации стартовала 23 февраля 2021 года. Показатель вакцинации в августе должен достичь 6 миллионов доз по плану правительства. Уже в сентябре планируют вакцинировать 8,2 миллионами доз, а к концу года — большинство взрослого населения Украины, — сказано в сообщении.

В Николаевской области по состоянию на 1 сентября выявили еще 33 новых подтвержденных случая COVID-19, 1 больной умер.

Напомним, украинские цифровые сертификаты о вакцинации с 31 августа совместимы с системой признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвии.