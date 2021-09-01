В мире под угрозой исчезновения 30% видов деревьев. В Международной организации по охране ботанических садов назвали причины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Международного совета ботанических садов по охране растений.
Причинами исчезновения деревьев назвали сельское хозяйство, животноводство и лесозаготовки.
«В рамках глобального изучения деревьев за последние пять лет были проведены интенсивные исследования для сбора информации о риске исчезновения, анализируя 58 497 видов деревьев по всему миру. Теперь мы знаем, что 30% видов деревьев находятся под угрозой исчезновения, и по меньшей мере 142 вида деревьев зарегистрированы как вымершие в дикой природе», — говорится в докладе организации.
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В мире под угрозой исчезновения 30% видов деревьев. В Международной организации по охране ботанических садов назвали причины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Международного совета ботанических садов по охране растений.
Причинами исчезновения деревьев назвали сельское хозяйство, животноводство и лесозаготовки.
«В рамках глобального изучения деревьев за последние пять лет были проведены интенсивные исследования для сбора информации о риске исчезновения, анализируя 58 497 видов деревьев по всему миру. Теперь мы знаем, что 30% видов деревьев находятся под угрозой исчезновения, и по меньшей мере 142 вида деревьев зарегистрированы как вымершие в дикой природе», — говорится в докладе организации.
Ранее ученные спрогнозировали, что тропические леса Амазонки могут превратиться в сухую равнину, на которой будут расти только редкие кустарники, уже к 2064 году.