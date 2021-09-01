В мире под угрозой исчезновения 30% видов деревьев. В Международной организации по охране ботанических садов назвали причины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Международного совета ботанических садов по охране растений.

Причинами исчезновения деревьев назвали сельское хозяйство, животноводство и лесозаготовки.

«В рамках глобального изучения деревьев за последние пять лет были проведены интенсивные исследования для сбора информации о риске исчезновения, анализируя 58 497 видов деревьев по всему миру. Теперь мы знаем, что 30% видов деревьев находятся под угрозой исчезновения, и по меньшей мере 142 вида деревьев зарегистрированы как вымершие в дикой природе», — говорится в докладе организации.