По состоянию на 2 сентября в Николаевской области всего вакцинировали 274 574 человек, за минувшие сутки — 2748.

Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Желающих вакцинировали препаратами:

CORONAVAC — 412 (1 доза — 198, 2 доза — 214);

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 828 (1 доза — 524, 2 доза — 304);

ASTRAZENECA — 0 (1 доза — 0, 2 доза — 0);

MODERNA — 1508 (1 доза — 311, 2 доза — 1197).

Привито мобильными бригадами — 476:

CORONAVAC — 44;

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 276;

ASTRAZENECA — 0;

MODERNA — 156.

Вакцинировано в пунктах вакцинации — 1158:

CORONAVAC — 332;

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 222;

ASTRAZENECA — 0;

MODERNA — 604.

В центрах вакцинации — 1114:

CORONAVAC — 36;

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 330;

MODERNA — 748.

Напомним, в Николаевской области по состоянию на 2 сентября выявили еще 36 подтвержденных случаев COVID-19, умерших пациентов нет.