По состоянию на 2 сентября в Николаевской области всего вакцинировали 274 574 человек, за минувшие сутки — 2748.
Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Желающих вакцинировали препаратами:
Привито мобильными бригадами — 476:
Вакцинировано в пунктах вакцинации — 1158:
В центрах вакцинации — 1114:
Напомним, в Николаевской области по состоянию на 2 сентября выявили еще 36 подтвержденных случаев COVID-19, умерших пациентов нет.
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По состоянию на 2 сентября в Николаевской области всего вакцинировали 274 574 человек, за минувшие сутки — 2748.
Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Желающих вакцинировали препаратами:
Привито мобильными бригадами — 476:
Вакцинировано в пунктах вакцинации — 1158:
В центрах вакцинации — 1114:
Напомним, в Николаевской области по состоянию на 2 сентября выявили еще 36 подтвержденных случаев COVID-19, умерших пациентов нет.