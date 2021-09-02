В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что с 6 сентября вводятся новые требования въезда на территорию Албании.

Об этом свидетельствуют данные интерактивной интерактивной карте МИД Украины.

В частности, для въезда в Албанию будет необходим один из таких документов, как паспорт полной вакцинации от коронавирусной инфекции (последняя прививка должна быть сделана не позднее чем за 2 недели до планируемой даты въезда), отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до въезда, или отрицательный тест на антиген COVID-19, сделанный не позднее 48 часов до въезда, справка о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

С 6 сентября новые требования также являются обязательными для граждан, путешествующих по территории Албании транзитом.

Напомним, что украинские цифровые сертификаты о вакцинации с 31 августа совместимы с системой признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвии.