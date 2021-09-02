С позволения «Талибана» вновь заработает аэропорт в Кабуле. Однако возобновят только рейсы по Афганистану.

Об этом пишет US News.

Авиасообщение с другими странами начнется несколько позже, талибы утвеждают, что им нужно больше времени, чтобы привести аэропорт в порядок.

Талибы запретили внутренние полеты 26 августа, тогда они говорили, что вернут аэропорт в рабочее состояние после оценки его технических параметров. По некоторым сообщениям, чтобы отремонтировать Кабульский аэропорт после всего произошедшего: потоков эвакуации и теракта, требуется до 300 миллионов долларов.

В последние пару дней в Афганистан прилетели специалисты-техники из Катара, которые предоставили экспертную аналитику по нынешнему состоянию воздушного порта.

Ранее сообщалось, что боевики Талибана веселились и праздновали получение полного контроля над страной беспорядочной стрельбой в небо.