Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что в стране начнут вакцинировать от коронавируса подростков. Речь идет о детях в возрасте от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Указано, что соответствующее решение было принято в связи со стремительным ростом заболеваний на коронавирус среди молодежи.

По последним данным, в Норвегии около 72% населения получило первую дозу вакцины от COVID-19, а 57% — прошли иммунизацию.

Ранее сообщалось, что Куба начнет вакцинацию подростков против COVID-19 на этой неделе и детей младшего возраста с середины сентября в рамках кампании по иммунизации более 90% населения к декабрю.