В Литве вакцинировали от коронавируса 70% взрослого населения. Одну дозу вакцины получили более 1,6 млн человек, а обе — 1,5 млн жителей страны.

Об этом сообщает LRT.

В данный момент как минимум одной дозой привиты более четверти подростков в возрасте от 12 до 15 лет. При этом вакцинировались приблизительно шесть из десяти жителей в возрасте 16-24 и 25-34 лет, а также самые пожилые жители, которым более 80 лет.

Кроме того, в возрастной группе 35-79 лет достигнут рекомендуемый 70% уровень вакцинации, а в группах 65-69 и 70-74 лет он составляет 78,2%.

Отметим, что на сегодня в 11 странах ЕС еще не привито 70% населения. Среди них Польша, Латвия и Эстония.

Ранее сообщалось, что Куба начнет вакцинацию подростков против COVID-19 на этой неделе и детей младшего возраста с середины сентября в рамках кампании по иммунизации более 90% населения к декабрю.