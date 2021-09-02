В коммунальном предприятии «Парки» заявляют, что начали косить амброзию в городском парке «Победа» с начала ее цветения. В настоящее время там нет ни одного куста этого растения.

Таким образом предприятие ответило жительнице Николаева Валентине Вишневой в Facebook спустя три недели после ее жалобы на заросли амброзии.

Фото Валентины Вишневой за 2 сентября

Женщине также порекомендовали «вовремя направлять обращения», намекая на то, что в августе в парке «Победа» уже не было амброзии.

— Работниками КП НГС «Николаевские парки» с самого начала цветения кустов амброзии все скашивается, поэтому в парке «Победа» пока нет никаких кустов указанного растения. Пожалуйста, направляйте обращение вовремя, — сказано в ответе.

Валентина Вишневая публиковала фото с «плантациями» амброзии 8 августа и спустя неделю — 14 августа. На фото видно, что опасное для аллергиков растение никто не убирал.

Фото Валентины Вишневой за 8 августа Фото Валентины Вишневой за 14 августа

Женщина также написала, что после полученного ответа специально пошла сегодня, 2 сентября, в парк, чтобы убедиться воочию в том, что амброзии там уже нет. Оказалось, что траву и правда скосили, однако это произошло уже после обращения Валентины Вишневой, а не до, как утверждают в КП «Парки».

Напомним, в апреле этого года Департамент ЖКХ Николаевского горсовета объявил тендер на услуги по уничтожению амброзии на территории города.

Согласно данным системы публичных закупок «Prozorro», 2 июня этого года Департамент ЖКХ Николаевского горсовета заключил договор с ООО «ПАРКСОЛЮШН» на 2 миллиона 569 тысяч 999 гривен на услуги по уничтожению амброзии. Согласно договору фирма должна заниматься ликвидацией опасного растения на территории города до 30 сентября текущего года.