Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета объявил тендер на услуги по предотвращению распространения амброзии.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Аукцион начнется 19 апреля, ориентировочная стоимость закупки — 2 миллиона 684 тысячи 800 гривен.

Подрядчик должен будет до конца сентября заниматься ликвидацией амброзии химическим методом по заявкам от департамента.

Согласно тендерной документации, исполнитель должен приступать к выполнению заявок не позднее 24 часов с момента их получения, обеспечивать работу техники и сотрудников, в том числе и в выходные. По итогам проделанной работы подрядчик должен предоставлять фотоотчеты.

Напомним, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета потратит на годовое содержание пляжа в микрорайоне Варваровка со сквером 2,5 миллиона гривен.