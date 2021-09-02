На Ивано-Франковщине 23 учебных заведения Долинской объединенной территориальной общины объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы. По состоянию на 2 сентября долг перед педагогами составляет более 16 миллионов гривен.

По словам учителей, местные власти все лето обещали выплатить задолженность, но своих обещаний так и не выполнили, поэтому учителя и объявили забастовку, передает ZAXID.NET.

— Мы предупреждали, что будем бастовать и нам каждую неделю обещали, что деньги выплатят, но их до сих пор нет. Знаю, что сейчас проходит совещание, на котором должны решить этот вопрос. Если мы получим деньги, то мы соберем заседание профкома и объявим о прекращении забастовки. Если нет, то забастовка продолжится, — рассказала учительница Долинского лицея №4 Наталья Жгута.

Отмечается, что из 26 учебных заведений на забастовку вышли 23 заведения.

Как сообщалось, городская школа №22 в этом году приняла 162 первоклассника, сформировав 5 первых классов.Вчера для них прозвучал первый звонок на первый в их жизни урок.