Американский марсоход NASA Perseverance добыл первый образец грунта планеты Марс. Это удалось сделать со второй попытки.

Об этом говорится в сообщении главного инженера проекта Адама Стелтцнера в Twitter.

Он сообщил, что американскому марсоходу Perseverance, наконец удалось добыть первый образец марсианского грунта.

— У нас есть образец! Я никогда не был так счастлив видеть дыру в скале, — сообщил Адам Стелтцнер.

На фото видно, что марсоходу удалось высверлить отверстие в одном из камней на Марсе.

Отметим, что этот образец станет первым в истории фрагментом горной породы, извлеченным из камня на другой планете и приготовленным для отправки на Землю. В течение следующего года марсоход должен собрать более двух десятков образцов породы на планете Марс. После этого образцы доставят на Землю совместными усилиями США и Европы.

Добавим, что первая попытка марсохода NASA добыть грунт была неудачной. Образец рассыпался в пыль.

Напомним, в июне первый китайский марсоход Чжуронг прислал на Землю новую порцию снимков с Красной планеты.