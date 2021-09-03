В течение суток, 2 сентября, в Украине зафиксировали 2693 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Украинская правда.

Среди новых больных 171 ребенок и 40 медработников. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.

В четверг были госпитализированы 826 человек, летальных случаев — 45. Выздоровели 1112 человек.

За сутки было протестировано: методом ПЦР — 23538 человек, методом ИФА — 7305 человек, экспресс-тестами — 21 532 человека.

За все время пандемии в Украине заболел 2 293 541 человек, выздоровели 2 210 866 человек, 53 922 человек умерли.

Напомним, Всемирный банк может дать до 150 миллионов на COVID-вакцинацию в Украине.