В Украине 3 сентября осадки не прогнозируются, температура днем 15-20°, но уже со следующей недели возможны заморозки.

Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

— Без осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, на Левобережье страны местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 15-20°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 8-10°, — говорится в сообщении.

В Киеве и области 3 сентября ожидается сухая погода. Ветер западный, 7-12 м/с. В столице температура днем 17-19°, на Киевщине — 15-20°.

Синоптики прогнозируют 4 сентября местами небольшие дожди, ночью в южной, днем в северной части без осадков; температура ночью 7-12°, на побережье морей до 15°; днем 13-18°, в восточных областях 16-21°, в южной части 20-25°.

5 сентября без осадков, лишь днем в северо-восточных областях местами небольшой дождь. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°; на Закарпатье и юге страны ночью 7-12°, днем 16-21°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

На Киевщине 4-5 сентября осадков не ожидается, лишь в субботу ночью вероятен небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4 сентября 7-12°, 5 сентября 3-8°, днем 13-18°.

Согласно прогнозу, в Украине 6-7 сентября сохранится сухая погода, температура в южной части на Закарпатье ночью 5-11°, днем 16-21°, на остальной территории страны ночью 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, днем 11-16° тепла.

В столичном регионе 6-7 сентября осадки не прогнозируются, температура ночью 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, днем 11-16° тепла.

Напомним, с 1970 до 2019 года в мире из-за опасных климатических, метеорологических и гидрологических изменений погибло более двух миллионов человек.