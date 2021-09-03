Ученик шестого класса Максим Мотуз стал лауреатом акции «Герой-спасатель года» 2021. Этой зимой в Первомайске он помог выбраться из ледяной реки первокласснику.

Об этом сообщили на сайте ГСЧС.

В Службе спасения подчеркнули, что мальчик самый молодой победитель в истории акции.

— Уже не первый год мы убеждаемся, что ни возраст, ни пол не имеют значения для человека смелого и неравнодушной к чужой беде. Скромный и храбрый школьник не оставил равнодушными спасателей и по праву присоединяется к нашей когорте героев, — говорится в сообщении.

Напомним, в Первомайске Николаевской области ученик пятого класса вытащил первоклассника, провалившегося под лед.