Управление капитального строительства Николаевского горсовета объявило торги на работы по реконструкции приемного отделения городской больницы № 3 в Ингульском районе.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Тендер был объявлен в пятницу, 3 сентября. Ориентировочная стоимость закупки 16 миллионов 933 тысячи 44 гривны. Предложения от участников принимаются до 19 сентября.

Техническое задание предусматривает полную реконструкцию объекта с утеплением помещений, заменой полов, окон, дверей, кровли, труб, сантехники, системы вентиляции, электропроводки и т.п.

Отметим, что городская больница №3 вошла в проект президента Владимира Зеленского «EMERGENCY 2020», которым предусмотрен ремонт приемных отделений опорных учреждений здравоохранения.

Ранее сообщалось, что управление капитального строительства и Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета потратили 27,6 миллиона гривен на разработку проектно-сметной документации по 89 объектам, однако работы по ним так и не начали.

Напомним, что управление капитального строительства Николаевского городского совета потратит 11,6 миллиона гривен на ремонт приемного отделения Больницы скорой медицинской помощи.