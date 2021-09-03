Подрядная организация «Ростдорстрой» приступила к ремонту дороги Т-15-15 Федоровка-Рыбаковка-база отдыха «Луговое». Текущий средний ремонт охватит все 26 километров автодороги.

Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы — дорожники убирают кустарники и расширяют проезжую часть, сообщает Служба автомобильных дорог.

— В планах полностью обновить дорожное полотно, восстановить и укрепить обочины, нанести дорожную разметку и установить новые дорожные знаки. Также проектом предусмотрено установить 16 автопавильонов вдоль автодороги и устроить тротуары из плитки в селах Тузлы и Рыбаковка, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области в рамках «Большой стройки» отремонтируют автомобильную дорогу Т-15-07 Николаев — Парутино — Очаков — база отдыха «Черноморка» протяженностью 72,8 километров. Ориентировочная стоимость выполнения ремонтных работ составляет почти 1,2 миллиарда гривен.