В Николаевской области в рамках «Большой стройки» отремонтируют автомобильную дорогу Т-15-07 Николаев — Парутино — Очаков — база отдыха «Черноморка» протяженностью 72,8 километров. Ориентировочная стоимость выполнения ремонтных работ составляет почти 1,2 миллиарда гривен.

Об этом говорилось сегодня, 2 сентября, в ходе совещания по вопросам ремонта автомобильных дорог, передает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Отметим, что данную дорогу глава облгосадминистрации Виталий Ким назвал «Николаевской Ривьерой».

— Сегодня важное событие, стартует ремонт дороги «Николаевская Ривьера». Это важный туристический объект и важный объект для общин. Мы специально собрали сегодня всех руководителей, вовлеченных в процесс, председателей территориальных общин, Службу автомобильных дорог, руководителя подрядной организации. Мы все должны найти общий язык и иметь конструктивный диалог. Стартовать работы будут от Николаева. У нас была задержка проекта, поскольку вносили коррективы, добавляли велодорожки и некоторые другие нюансы. В планах вносить изменения и дополнения только один раз. Конечно, общины могут обращаться в Службу автомобильных дорог. Они готовы идти на встречу в рамках своих полномочий. Поэтому мы ожидаем, что и общины также будут идти нам на встречу, — рассказал Виталий Ким.

Глава Службы автомобильных дорог Николаевской области Александр Антощук сказал, что уже определен победитель аукциона – ООО «СП Автострада».

— После подписания договора начнутся ремонтные работы. Также проектом предусмотрено устройство велодорожек и электроосвещения вдоль туристического маршрута на участках общей протяженностью 55, 876 километров, — пояснил Александр Антощук.

Напомним, что ранее Служба автодорог повторно объявляла тендер на ₴1,1 млрд по ремонту трассы Николаев – Очаков – «Черноморка».

Ранее сообщалось, что на Николаевщине может появиться новая велодорожка протяженностью 100 километров.

Напомним, в прошлом году скандальная компания «Ростдорстрой» получила три подряда по текущему ремонту трассы Т-15-07 «Николаев - Парутино - Очаков - база отдыха Черноморка» на общую сумму в 96,9 миллионов гривен.