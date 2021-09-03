Европейская комиссия и производитель вакцин AstraZeneca достигли соглашения, которое завершает судебные разбирательства по исполнению Соглашения о предварительной закупке вакцины против COVID-19 Vaxzevria.

Об это сообщается на сайте производителя препаратов, пишет Корреспондент.

— Я очень рад, что мы смогли достичь общего понимания, которое позволяет нам двигаться вперед и работать в сотрудничестве с Европейской комиссией, чтобы помочь преодолеть пандемию, — прокомментировал исполнительный вице-президент AstraZeneca Рууд Доббер.

Он также выразил надежду на продолжение совместной работы с Европейской комиссией по дальнейшей поддержке глобального механизма по распределению вакцин COVAX.

Так, в соответствии с соглашением AstraZeneca обязуется доставить 60 миллионов доз вакцины к концу третьего квартала 2021 года, 75 миллионов — к концу четвертого квартала 2021 года и 65 миллионов — к концу первого квартала 2022 года. В случае задержки доз будут применяться ограниченные скидки.

Судебное разбирательство Европейской комиссии против AstraZeneca было начато в Брюсселе в апреле 2021 года.

Напомним, грузинская оппозиция заявила о том, что правительство страны отказалось от подарка Латвии – 50 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.