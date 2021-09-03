Европейская комиссия и производитель вакцин AstraZeneca достигли соглашения, которое завершает судебные разбирательства по исполнению Соглашения о предварительной закупке вакцины против COVID-19 Vaxzevria.
Об это сообщается на сайте производителя препаратов, пишет Корреспондент.
— Я очень рад, что мы смогли достичь общего понимания, которое позволяет нам двигаться вперед и работать в сотрудничестве с Европейской комиссией, чтобы помочь преодолеть пандемию, — прокомментировал исполнительный вице-президент AstraZeneca Рууд Доббер.
Он также выразил надежду на продолжение совместной работы с Европейской комиссией по дальнейшей поддержке глобального механизма по распределению вакцин COVAX.
Так, в соответствии с соглашением AstraZeneca обязуется доставить 60 миллионов доз вакцины к концу третьего квартала 2021 года, 75 миллионов — к концу четвертого квартала 2021 года и 65 миллионов — к концу первого квартала 2022 года. В случае задержки доз будут применяться ограниченные скидки.
Судебное разбирательство Европейской комиссии против AstraZeneca было начато в Брюсселе в апреле 2021 года.
Напомним, грузинская оппозиция заявила о том, что правительство страны отказалось от подарка Латвии – 50 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.
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Европейская комиссия и производитель вакцин AstraZeneca достигли соглашения, которое завершает судебные разбирательства по исполнению Соглашения о предварительной закупке вакцины против COVID-19 Vaxzevria.
Об это сообщается на сайте производителя препаратов, пишет Корреспондент.
— Я очень рад, что мы смогли достичь общего понимания, которое позволяет нам двигаться вперед и работать в сотрудничестве с Европейской комиссией, чтобы помочь преодолеть пандемию, — прокомментировал исполнительный вице-президент AstraZeneca Рууд Доббер.
Он также выразил надежду на продолжение совместной работы с Европейской комиссией по дальнейшей поддержке глобального механизма по распределению вакцин COVAX.
Так, в соответствии с соглашением AstraZeneca обязуется доставить 60 миллионов доз вакцины к концу третьего квартала 2021 года, 75 миллионов — к концу четвертого квартала 2021 года и 65 миллионов — к концу первого квартала 2022 года. В случае задержки доз будут применяться ограниченные скидки.
Судебное разбирательство Европейской комиссии против AstraZeneca было начато в Брюсселе в апреле 2021 года.
Напомним, грузинская оппозиция заявила о том, что правительство страны отказалось от подарка Латвии – 50 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.