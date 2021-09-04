Власти Великобритании решили отказаться от вакцинации против коронавируса здоровых детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает Sky News.

По информации издания, здоровым подростками запретили прививки из-за чрезвычайно редкого побочного эффект от препарата Pfizer, который может спровоцировать воспаление сердца.

В то же время Совместный комитет по вопросам вакцинации и иммунизации (JCVI) объявил о расширении списка подростков из группы риска, которым разрешено делать COVID-прививки.

Согласно новому списку, примерно 200 тысяч британских подростков, имеющих хронические и врожденные заболевания, получат возможность привиться от коронавируса. Это дети, у которых диагностированы рак крови, серповидноклеточная анемия, диабет первого типа, врожденные пороки сердца и астма.

Медики указывают, что несовершеннолетние с хроническими болезнями сердца, печени и легких больше склонны к осложнениям вследствие инфицирования COVID-19.

Напомним, Куба начнет вакцинацию подростков против COVID-19 на этой неделе и детей младшего возраста с середины сентября в рамках кампании по иммунизации более 90% населения к декабрю.