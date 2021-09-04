Британская компания Spacebit, основателем и руководителем которой является украинец Павел Танасюк, планирует создать в Украине центр управления космическими полетами.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

— Мы хотим создать один из лучших в Европе центр управления полетами в Украине, который будет использоваться не только для нашего лунохода, не только для украинского-британской миссии, но и для других запусков. То есть мы хотим сделать его практически в открытом доступе для различных компаний, — поделился планами Павел Танасюк.

Компания Spacebit сейчас готовится, среди прочего, проведение совместной украинский-британской миссии на Луну. Как планируется, оборудование украинского производства исследовать грунты, температуру и уровень радиации на поверхности спутника Земли.

Глава компании Spacebit добавил, что верит в будущее украинского космоса и намерен продолжать привлекать украинских специалистов к работе над будущими миссиями.

— В Украине мы хотели бы сотрудничать в робототехнике, но на данный момент это больше программисты. То есть программисты в Украине действительно хорошие, они помогают разработать софт для робота, чтобы общаться с нашим луноходом и с украинской-британской миссией, с сенсорами в том числе. Все эти протоколы достаточно сложные, и они должны работать на 100% надежно. И вот украинские программисты нам действительно помогают сделать эту систему максимально надежной и устойчивой, — рассказал Павел Танасюк.

Spacebit также хочет внести вклад в украинское образование: компания планирует бесплатно поделиться научной информацией с Министерством образования, а также некоторыми учебными заведениями.

— Мы хотим передать информацию о нашей миссии, информацию научную, чтобы это можно было интегрировать в школьные программы. Мы уже переговорили с Университетом сингулярности в Украине, им это интересно как таковой тестовый вариант, — сказал Павел Танасюк.

Ранее сообщалось, что Spacebit в сотрудничестве с американскими партнерами осуществит в 2022 году первую украинскую миссию на Луну.