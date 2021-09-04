За прошедшие сутки, 3 сентября, в Украине зафиксировали 2 тысячи 614 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди них 196 детей и 46 медработников.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки госпитализировали 824 человека, умерли 44 человека, выздоровели 1 447 человек.
За сутки в Украине сделали около 55 тысяч тестов различными методами.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (339), Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях.
Напомним, что Мальта, следуя рекомендациям Европейского союза, признала украинские COVID-сертификаты о вакцинации от коронавируса.
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За прошедшие сутки, 3 сентября, в Украине зафиксировали 2 тысячи 614 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди них 196 детей и 46 медработников.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки госпитализировали 824 человека, умерли 44 человека, выздоровели 1 447 человек.
За сутки в Украине сделали около 55 тысяч тестов различными методами.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (339), Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях.
Напомним, что Мальта, следуя рекомендациям Европейского союза, признала украинские COVID-сертификаты о вакцинации от коронавируса.