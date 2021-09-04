В запорожской гимназии во время урока у 14-летнего школьника остановилось сердце. До приезда скорой реанимацию проводили медсестра заведения и инженер по охране труда. В больницу парня госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом инженер по охране труда в гимназии Антон Науменко рассказал «Суспільному. Запорожье».

По его словам, инцидент произошел во время урока истории, когда не было никаких физических нагрузок.

— После начала урока я, вместе с заместителем директора по хозяйственной части, заходил именно в этот класс — были вопросы по охране труда, закрепить шкафы. В классе все было нормально, начался урок. После этого я спустился к медсестре, тогда прибежали дети из этого класса и сказали, что однокласснику плохо. Это было в 11.15-11.20. Мы с медсестрой сразу прибежали, – вспоминает Антон Науменко.

Он также добавил, что на ситуацию отреагировала и учительница. По его словам, она отправила к врачу, но парень поднялся и начал падать.

— Она его поддержала, подняла голову, потому что он упал на стул, голова свисала, – рассказывает мужчина.

Далее, по его словам, парень не реагировал на сигналы, не разговаривал. Мужчина перенес школьника из-за парты на ровную поверхность и стал мерить пульс. Медсестра дала парню нашатырь и он начал реагировать.

— Пришла директор школы, начали проверять дыхание и в этот момент пропал пульс. Мы начали непрямой массаж сердца, – говорит мужчина.

Тогда директор школы вызвала скорую, до приезда бригады пульс у мальчика восстановили. Медики сделали ребенку кардиограмму и вызвали реанимобиль. Мальчика госпитализировали в областную клиническую детскую больницу. Главный врач учреждения Юрий Борзенко рассказал, что подросток в тяжелом состоянии.

После инцидента в школе Запорожская ОГА анонсировала создание рабочей группы для расследования «загадочного детского недуга». Там говорят, что ситуация с 14-летним парнем — второй подобный случай в этой гимназии.

Напомним, что в Виннице во время праздничной линейки в школе стало плохо 71-летнему мужчине. Он умер от остановки сердца.