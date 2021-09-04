Из пластиковых отходов в Таиланде начали производить костюмы индивидуальной защиты против коронавируса для людей, находящихся в группе риска.

Об этом пишет hromadske.

В стране собрали миллионы пластиковых бутылок, измельчили и превратили в нити переплета в ткани. Их используют для создания костюмов индивидуальной защиты для больниц и для храмов, где кремируют жертв коронавируса.

— Бывают случаи, когда очень трудно достать костюмы индивидуальной защиты, иногда даже если у вас есть деньги, вы не можете их купить. Но сейчас мы делаем это из переработанных пластиковых бутылок, поэтому мусор теперь ценный, – заявил настоятель храма вблизи Бангкока Фра Маха Прана Даммалангкаро.

Как отмечает издание, текстильная фабрика в провинции Районг, которая обычно производит ткани для крупных мировых брендов, превращает пластик, получаемый из переработанных бутылок, на нити, и скручивает их в гигантский рулон. Затем из этих нитей производится водостойкая ткань.

Добровольцы храма шьют костюмы, которые затем направляют в тысячи храмов по всей стране. Хотя они не являются медицинскими, костюмы обеспечивают по крайней мере некоторую защиту для тех, кто в группе риска.

Один костюм можно изготовить, используя лишь 18 пластиковых бутылок. Городская администрация и храмы в Бангкоке поощряют общественность дарить им бутылки.

Напомним, что в Украине запустили производство защитных медицинских костюмов, которые отвечают самым высоким стандартам.