Представители Apple в настоящее время находится в Азии, чтобы встретиться с представителями Toyota и обсудить потенциальное партнерство в сфере автомобилестроения.

Цель Apple — найти надежного партнера в автомобильном секторе и попытаться запустить свой первый серийный автомобиль в 2024 году, пишет «Новое время».

Подробностей пока мало, и неясно, когда и где стороны встретились или встретятся. Однако, в центре внимания, скорее всего, будет находиться аккумуляторная батарея. С самого начала проекта автомобиль Apple проектировался как полностью электрический.

Между тем, в августе представители Apple встретились с южнокорейскими SK Group и LG Electronics, и, скорее всего, в центре внимания переговоров также были технологии аккумуляторов.

Другие компании, с которыми Apple связалась в последние несколько месяцев, включают Nissan, Magna, Hyundai и другие, но без особого успеха.

Согласно разным источникам, Apple хочет начать производство своего электрического полуавтономного транспортного средства в 2024 году, и в настоящее время компания сосредоточена на построении необходимой цепочки поставок. Агентство Reuters даже сообщило, что технологическая компания разрабатывает батарею нового поколения, которая должна стать революцией, как и оригинальный iPhone.

Но следует помнить, что даже 2024 год может быть слишком оптимистичным для запуска автомобиля Apple, учитывая глобальную нехватку чипов и продолжающийся глобальный кризис в области здравоохранения.

Напомним, основатель Tesla Илон Маск заявил, что выпуск новой версии спортивного электромобиля Tesla «Roadster» начнется с 2023 года, причина задержки – проблемы в цепочках поставок.