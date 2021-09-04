В субботу утром, 4 сентября, в районе Варваровского и Ингульского мостов снова образовались масштабные пробки.

Согласно данным гугл-карт, движение затруднено со стороны микрорайона Северный в направлении центра Николаева – по проспекту Героев Украины, на Ингульском мосту и до улицы Адмиральской, пишут НикВести.

Также движение также затруднено в районе Варваровского моста. В частности, на участках улиц Никольской и Большой Морской, Адмиральской, Террасной и по Бугскому бульвару.

Пробка на Ингульском мосту Пробка на Варваровском мосту

Отметим, что на сегодняшний день для проезда автомобильного транспорта открыто мост через «Николаевский судостроительный завод».

Как сообщают николаевцы в Viber-группе «ДТП и дороги» из-за аварии движение также затруднено от Пушкинского кольца в сторону остановки «Рюмина».

Авария возле остановки «Рюмина»

Напомним, что все ремонтные работы на Варваровском мосту в Николаеве теперь будут вести исключительно в ночное время.