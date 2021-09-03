Пробка на Варваровском мосту

Все работы на Варваровском мосту в Николаеве теперь будут вестись исключительно в ночное время.

Об этом сообщает подрядчик, выполняющий работы по заказу Службы автодорог в Николаевской области, — компания «Автострада».

«С целью максимального комфорта водителей и недопущения транспортного коллапса принято решение все основные работы проводить исключительно в ночное время. Данный вопрос координируем со Службой автомобильных дорог Николаевской и полицией», — говорится в сообщении.

Сегодня ночью будут снимать верхний слой асфальтобетона толщиной в пять сантиметров по одной из полос моста в направлении выезда в Одессу.

«Сделаем все возможное, чтобы закончить ремонт в максимально сжатые сроки. Просим водителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», — добавили в компании.

Ранее сообщилось, что в пятницу, 3 сентября, в Николаеве на подъездах к Варваровскому мосту образовались автомобильные пробки.

Напомним, компания «Автострада» завершила укладку финишного слоя асфальтобетона на Ингульском мосту в Николаеве. Далее подрядчик займется ремонтом дорожного покрытия на Варваровском мосту.