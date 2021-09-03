В пятницу, 3 сентября, в Николаеве на подъездах к Варваровскому мосту образовались автомобильные заторы.

Об этом сообщают НикВести.

На самом мосту находится дорожная техника компании «Автострада», которую пригнали для укладки финишного слоя асфальтобетона.

Актуальные фото публикуют участники Viber-группы «ДТП и дороги Николаева».

Пробка начинается на улице Никольской.

Отметим, что сегодня образовалась пробка и на Ингульском могут по стороне от микрорайона Соляные в сторону Пушкинской.

Ранее компания «Автострада» завершила укладку финишного слоя асфальтобетона на Ингульском мосту в Николаеве. Далее подрядчик займется ремонтом дорожного покрытия на Варваровском мосту.

Напомним, на время ремонта трассы М-14 в микрорайоне Соляные приостанавливали движение троллейбусов. Вчера, 31 августа, троллейбусы № 6, 7, 9 начали курсировать в обычном режиме. Движение через Соляные было возобновлено.

Сообщалось, что когда дорожники дойдут до Варваровского моста, там во время работ организуют реверсивное движение.