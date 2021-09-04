Неизвестные маскировали под видом посевов накопланацию на окраине одного из сёл в Первомайском районе на Николаевщине.

Как сообщили в полиции Николаевской области, на данный момент правоохранители устанавливают владельца плантации наркорастений.

Сообщается, что 3 сентября правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства 45-летнего жителя Первомайского района.

Во время следственных действий полицейские нашли мобильные телефоны, сим-карты разных операторов и камеры, которые были установлены для видеонаблюдения за наркорастениями, расположенными на прилегающей к дому фигуранта территории. Там правоохранители нашли 60 кустов конопли, которые были высажены в отдельные емкости. Растения изъяли и направили на экспертизу.

При обследовании территории Первомайского района на окраине одного из сел в поле правоохранители нашли наркоплантацию с признаками культивирования, с которой изъяли около 300 растений конопли высотой два метра. Владелец посевов устанавливается.

Продолжаются расследования уголовных дел, начатых по части 2 статьи 310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли», что наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

После проведения следственных действий и соответствующих исследований будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.

Напомним, что в Николаеве на улице Галины Петровой, 3, где не косили траву, выросли кусты дикой конопли.