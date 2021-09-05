Британские ученые разработали джойстик, благодаря которому люди во время реабилитации после инсульта могут улучшить функции рук.

Исследование опубликовали в Neurorehabilitation & Neural Repair, пишет hromadske.

После инсульта у людей может возникнуть снижение силы мышц. По данным университета, 60% людей, переживших инсульт, сталкиваются с этой проблемой. Чтобы улучшить функции рук, пациенты должны выполнять повторяющиеся упражнения.

Для этого британские ученые создали джойстик GripAble, который состоит из электронной рукоятки и без кабеля подсоединяется к планшету. Пациенты должны сжимать, поворачивать и поднимать рукоятку, а она будет вибрировать в ответ на выполнение задач во время игры.

В клиническом испытании приняли участие 30 пациентов после инсульта, но 26 из них научились пользоваться джойстиком. После обучения их оставили пользоваться устройством без присмотра в течение 8 дней.

В среднем люди пользовались джойстиком 26 минут в день в дополнение к 25-минутной ежедневной традиционной терапии.

Ученые говорят, что разработка показала эффективность: пациенты, которые пользовались джойстиком, могли сжать пальцы рук 104 раза в день. Тогда как при стандартной реабилитации пациенты делали лишь 15 сжатий.

Далее ученые планируют провести испытания джойстика в большей группе людей на протяжении длительного времени. Сейчас исследователи довольны результатом и надеются, что в будущем пациенты смогут использовать устройство не только в больницах, а и дома.

По данным Минздрава, в Украине ежегодно происходит примерно 110 тысяч инсультов: более трети из них — у людей трудоспособного возраста. 30-40% больных умирают в течение первых 30 дней после инсульта, в 50% — умирают в течение года.

Напомним, что в ходе исследования почти половина опрошенных, получивших положительный результат на коронавирус, рассказали о симптомах депрессии.