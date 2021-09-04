В субботу утром, 4 сентября, умер николаевский бизнесмен Виктор Алексеевич Чередник.

Об этом в своем блоге сообщил внештатный советник мэра Николаева Анатолий Дюмин.

Издание MK.News сообщается, что последние годы Виктор Чередник боролся с болезнью, перенес несколько тяжёлых операций. Этой ночью у него оторвался тромб — он умер в 73 года.

Виктор Алексеевич Чередник родился в 1948 году. В определенных кругах он был известен по прозвищу «Тазик». Бизнесмен имел шесть судимостей. В 90-х годах на него совершили покушение.

Виктор Чередник и его семья в Николаеве занимались бизнесом в разных сферах, в частности торговлей, АЗС, ремонты дорог в городе и тому подобное.

Напомним, что в Николаеве скоропостижно скончался экс-депутат Николаевского городского совета Дмитрий Жвавый.