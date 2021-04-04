Сегодня, 4 апреля, в Николаеве скоропостижно скончался экс-депутат Николаевского городского совета Дмитрий Жвавый.

Об этом сообщил его бывший коллега по партии Игорь Дятлов в своем Facebook.

— Господи, помилуй. Спасибо за все и прощай, друг, - написал Игорь Дятлов.

Издание Новости-N пишет о том, что обстоятельства смерти до конца не известны. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия.

Супруга Дмитрия Жвавого в Facebook сообщила, что прощание с ним состоится в среду, 7 апреля.

— Уважаемые друзья, знакомые, близкие. С огромным сожалением пишу со странички своего любимого мужа. Его больше нет. И не будет. Оторвался тромб. Прощание состоится в среду. Точное время ещё не могу назвать. Пока ещё в ожидании его, любимого.... Не верю. Хотя все произошло у меня на руках, - написала она.

Дмитрий Жвавый был депутатом Николаевского городского совета 7-го созыва. Входил во фракцию партии «Оппозиционный блок». Ему было 42 года. У него осталась жена и двое детей.

Напомним, несколько дней назад не стало Ильи Резникова, депутата Николаевского областного совета прошлого созыва, избранного от партии «Оппозиционный блок».