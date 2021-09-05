Вертолет-дрон Ingenuity, прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance, готовится к своему 13-му автономному полету во время которого исследователи продолжат сбор важной информации о Красной планете.

об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на информацию NASA.

Полет стартует в субботу около в 17 часов по времени Западного побережья США (3 часа по Киеву, в ночь на воскресенье).

Вертолет-дрон направится к району Южная Сейта в кратере Езеро, чтобы получить больше снимков поверхности и дополнить информацию о местности, полученную во время 12-го полета.

Дрону зададут более низкую высоту - 8 метров, в прошлый раз он делал снимки с 10 метров. Также фото будут делаться и в другом направлении.

Расчетная дальность полета составляет 210 метров по сравнению с 450 метрами в ходе 12-го полета. Скорость также будет снижена с 4,3 до 3,3 метров в секунду.

В NASA отмечают, что аппарат сделает 10 фотографий местности, которые будут переданы марсоходу, а затем из ретранслируют на Землю.

Напомним, что беспилотный вертолет NASA Ingenuity совершил первый испытательный полет на Марсе. Летательный аппарат совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты.