18 человек задержала полиция во время ЛГБТ-марша в Каунасе, втором по численности населения городе Литвы.
Об этом пишет «Украинская правда».
Впервые в истории Каунаса состоялся марш представителей сексуальных меньшинств Kaunas Pride. Организаторы заявили, что это не праздник сообщества, а мирный протест, направленный на привлечение внимания к проблемам меньшинств.
Марш вызвал большое сопротивление общественности, и муниципалитет Каунаса также выступил против него.
Опасаясь возможных провокаций и беспорядков, участников Kaunas Pride охраняли наряды полиции.
После 15:00, когда марш закончился, стало известно об инциденте. По предварительным данным, группа ребят напала на группу девушек и парней. Одного парня забросали яйцами, в капюшон другого бросили фейерверк, забрали флаг ЛГБТ. Как минимум двум людям потребовалась медицинская помощь.
По данным на 16:00, 18 человек были доставлены в отделение полиции.
Учитывая напряженность в городе и угрозу нападений, участникам марша не рекомендовали открыто носить с собой ЛГБТ-атрибутику и плакаты, а призвали доставать их только во время мероприятия и прятать после его окончания.
Напомним, что в Варшаве 19 июня тысячи людей вышли на «Марш равенства» за права ЛГБТ.
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18 человек задержала полиция во время ЛГБТ-марша в Каунасе, втором по численности населения городе Литвы.
Об этом пишет «Украинская правда».
Впервые в истории Каунаса состоялся марш представителей сексуальных меньшинств Kaunas Pride. Организаторы заявили, что это не праздник сообщества, а мирный протест, направленный на привлечение внимания к проблемам меньшинств.
Марш вызвал большое сопротивление общественности, и муниципалитет Каунаса также выступил против него.
Опасаясь возможных провокаций и беспорядков, участников Kaunas Pride охраняли наряды полиции.
После 15:00, когда марш закончился, стало известно об инциденте. По предварительным данным, группа ребят напала на группу девушек и парней. Одного парня забросали яйцами, в капюшон другого бросили фейерверк, забрали флаг ЛГБТ. Как минимум двум людям потребовалась медицинская помощь.
По данным на 16:00, 18 человек были доставлены в отделение полиции.
Учитывая напряженность в городе и угрозу нападений, участникам марша не рекомендовали открыто носить с собой ЛГБТ-атрибутику и плакаты, а призвали доставать их только во время мероприятия и прятать после его окончания.
Напомним, что в Варшаве 19 июня тысячи людей вышли на «Марш равенства» за права ЛГБТ.