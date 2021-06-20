В Варшаве 19 июня тысячи людей вышли на «Марш равенства» за права ЛГБТ.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

Количество участников не называют, но как свидетельствуют фото, присутствовали как минимум нескольких тысяч человек.

Парад посетил в том числе мэр Варшавы Рафал Тшасковский, главный соперник нынешнего президента Анджея Дуды на выборах в 2020 году.

— Я здесь для того, чтобы продемонстрировать, что мы всегда поддерживали и продолжим поддерживать тех, кто слабее, тех, кого другие пытаются маргинализировать или атаковать, — заявил он.

Напомним, 20-летний иранец Алиреза Монфаред был убит, вероятно, своими братьями, которые узнали о его его принадлежности к ЛГБТ. Это произошло на юго-западе страны.