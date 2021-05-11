20-летний иранец Алиреза Монфаред был убит, вероятно, своими братьями, которые узнали о его гомосексуальности. Это произошло на юго-западе страны.

Как сообщает Радио Свобода, убийство произошло 4 мая вблизи Ахваз, административного центра провинции Хузестан.

Члены семьи Монфареда якобы выяснили, что из-за сексуальной ориентации его освободили от военной службы, а в убийстве участвовали родной и дворюридни брать.

В связи с убийством арестованы три человека.

Партнер убитого, Агхил Абаят, рассказал, что Алиреза Монфаред в субботу, 8 мая планировал выехать к нему в Турцию. ВВС пишет о аудиозаписи, на которых Монфаред говорит об угрозах со стороны своих родственников и о планах бежать из Ирана.

За гомосексуальность в Иране грозит смертная казнь. Секс-меньшинства вынуждены скрывать свою ориентацию. Об их состоянии в одной из недавних докладов ранее в этом году говорил специальный докладчик ООН по правам человека.

Напомним, Иранское ТВ вырезало кадр с женщиной-арбитром, чтобы не демонстрировать ее ноги.