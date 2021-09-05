В Умань прибыли 11 полицейских Государства Израиль. Совместно с украинскими полицейскими они будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества хасидов.

Об этом сообщается на странице Нацполиции Украины в Facebook.

Израильские правоохранители прошли инструктаж. Также правоохранители совместно обследовали район паломничества.

Полицейские из Израиля, вместе с украинскими правоохранителями, до 11 сентября будут следить за порядком во время празднования Рош ха-Шана.

Ранее сообщалось, что накануне прилета паломников из Израиля на дежурство в киевский аэропорт «Борисполь» встали 120 сотрудников полиции.