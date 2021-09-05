В Умань прибыли 11 полицейских Государства Израиль. Совместно с украинскими полицейскими они будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества хасидов.
Об этом сообщается на странице Нацполиции Украины в Facebook.
Израильские правоохранители прошли инструктаж. Также правоохранители совместно обследовали район паломничества.
Полицейские из Израиля, вместе с украинскими правоохранителями, до 11 сентября будут следить за порядком во время празднования Рош ха-Шана.
Ранее сообщалось, что накануне прилета паломников из Израиля на дежурство в киевский аэропорт «Борисполь» встали 120 сотрудников полиции.
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В Умань прибыли 11 полицейских Государства Израиль. Совместно с украинскими полицейскими они будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества хасидов.
Об этом сообщается на странице Нацполиции Украины в Facebook.
Израильские правоохранители прошли инструктаж. Также правоохранители совместно обследовали район паломничества.
Полицейские из Израиля, вместе с украинскими правоохранителями, до 11 сентября будут следить за порядком во время празднования Рош ха-Шана.
Ранее сообщалось, что накануне прилета паломников из Израиля на дежурство в киевский аэропорт «Борисполь» встали 120 сотрудников полиции.