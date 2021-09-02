Накануне прилета паломников из Израиля на дежурство в киевский аэропорт «Борисполь» встали 120 сотрудников полиции.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевщины.
Правоохранители рассчитывают на прибытие несколько десятков тысяч хасидов в этом году.
— Полиция Киевщины проводит комплекс мер безопасности, чтобы израильтяне и граждане других иностранных государств провели праздник иудейского Нового года в безопасности, — отметил заместитель начальника полиции Киевской области Максим Очеретяный.
Для четкой координации между патрулями и нарядами на территории аэропорта временно работает Ситуационный центр.
Кроме этого, с хасидами будет взаимодействовать полиция диалога, чтобы погасить вероятные конфликты в зародыше.
Как сообщалось, министр внутренней безопасности Израиля Омер Бар-Лев уверен, что паломничество хасидов в Умань не закончится для страны ничем хорошим, а только подвергнет многих соотечественников угрозе заражения ковидом.
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Накануне прилета паломников из Израиля на дежурство в киевский аэропорт «Борисполь» встали 120 сотрудников полиции.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевщины.
Правоохранители рассчитывают на прибытие несколько десятков тысяч хасидов в этом году.
— Полиция Киевщины проводит комплекс мер безопасности, чтобы израильтяне и граждане других иностранных государств провели праздник иудейского Нового года в безопасности, — отметил заместитель начальника полиции Киевской области Максим Очеретяный.
Для четкой координации между патрулями и нарядами на территории аэропорта временно работает Ситуационный центр.
Кроме этого, с хасидами будет взаимодействовать полиция диалога, чтобы погасить вероятные конфликты в зародыше.
Как сообщалось, министр внутренней безопасности Израиля Омер Бар-Лев уверен, что паломничество хасидов в Умань не закончится для страны ничем хорошим, а только подвергнет многих соотечественников угрозе заражения ковидом.