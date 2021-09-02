Накануне прилета паломников из Израиля на дежурство в киевский аэропорт «Борисполь» встали 120 сотрудников полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевщины.

Правоохранители рассчитывают на прибытие несколько десятков тысяч хасидов в этом году.

— Полиция Киевщины проводит комплекс мер безопасности, чтобы израильтяне и граждане других иностранных государств провели праздник иудейского Нового года в безопасности, — отметил заместитель начальника полиции Киевской области Максим Очеретяный.

Для четкой координации между патрулями и нарядами на территории аэропорта временно работает Ситуационный центр.

Кроме этого, с хасидами будет взаимодействовать полиция диалога, чтобы погасить вероятные конфликты в зародыше.

Как сообщалось, министр внутренней безопасности Израиля Омер Бар-Лев уверен, что паломничество хасидов в Умань не закончится для страны ничем хорошим, а только подвергнет многих соотечественников угрозе заражения ковидом.