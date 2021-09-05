Жители Николаева попросили городскую власть убрать бетонные плиты по адресу Лагерное Поле, 5/3, которые «лежат там годами».

Свое заявление горожане опубликовали в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.

Николаевцы обратили внимание, что рядом находится детская площадка, а территорию возле заброшенных плит коммунальщики не убирают.

По адресу Лагерное Поле 5/3 лежат плиты неизвестного назначения, лежат годами. Эта территория никогда никем не убирается, при обращении в обслуживающую компанию, ответ: «Детские площадки убирает город, это не наша задача, возле плит мы не будем убирать, это тоже не наше». Очень хотим порядка там, где играют дети и там, где мы живем. Просьба разобраться и вывезти наконец-то этот опасный «аттракцион» для детей, — сказано в сообщении.

Напомним, в центре Николаева рабочие, выполнявшие ремонт дорожного покрытия, в очередной раз по самые корни заасфальтировали живые деревья.