В центре Николаева рабочие, выполнявшие ремонт дорожного покрытия, в очередной раз по самые корни заасфальтировали живые деревья.
Соответствующими фотографиями поделился горожанин Андрей Гонта в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.
Они сделаны по адресу Никольская, 17, а также возле отеля «Александровский» по той же улице.
— Во всём мире борются с глобальным потеплением, высаживая деревья, а у нас многолетние деревья в асфальт закатывают, — подписал публикацию Андрей Гонта.
Напомним, то же самое сделали на углу улиц Артиллерийская и Никольская, напротив здания военной комендатуры.
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В центре Николаева рабочие, выполнявшие ремонт дорожного покрытия, в очередной раз по самые корни заасфальтировали живые деревья.
Соответствующими фотографиями поделился горожанин Андрей Гонта в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.
Они сделаны по адресу Никольская, 17, а также возле отеля «Александровский» по той же улице.
— Во всём мире борются с глобальным потеплением, высаживая деревья, а у нас многолетние деревья в асфальт закатывают, — подписал публикацию Андрей Гонта.
Напомним, то же самое сделали на углу улиц Артиллерийская и Никольская, напротив здания военной комендатуры.