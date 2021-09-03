В центре Николаева рабочие, выполнявшие ремонт дорожного покрытия, в очередной раз по самые корни заасфальтировали живые деревья.

Соответствующими фотографиями поделился горожанин Андрей Гонта в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.

Они сделаны по адресу Никольская, 17, а также возле отеля «Александровский» по той же улице.

— Во всём мире борются с глобальным потеплением, высаживая деревья, а у нас многолетние деревья в асфальт закатывают, — подписал публикацию Андрей Гонта.

Напомним, то же самое сделали на углу улиц Артиллерийская и Никольская, напротив здания военной комендатуры.