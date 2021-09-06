Участники украинской экспедиции на станции Академик Вернадский присоединились к Всеукраинскому маршу в защиту животных.

Украинские полярники сфотографировались вместе с надписью «Мы тоже за животных». Фотографию с акции в Антарктиде опубликовали в Facebook.

— Мы поддерживаем стремление участников марша относительно заботливого отношения к животным, ведь сохранение планеты начинается с бытового уровня, и призываем каждого к гуманному обращению с животными, — призвали полярники.

Участники 26-й Украинской антарктической экспедиции отметили, что находясь в отдаленной Антарктиде на украинской научной станции Академик Вернадский они могут наблюдать и изучать животных в естественной заповедной среде, которая стала такой благодаря последовательным усилиям международной научной и природоохранной общественности.

Ученые напомнили, что еще не так давно отношение к животным в этом регионе планеты было совсем другим.

— Еще в ХХ веке к животным здесь относились как к ресурсу, в частности, популяции китов беспощадно уничтожали в ходе китобойного промысла, и даже мораторий на их промысел до сих пор не привел к восстановлению численности всех видов, — отметили в Национальном антарктическом научном центре.

Как сообщалось, в воскресенье, 5 сентября, в Николаеве прошел марш за права животных.