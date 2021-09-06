В Амстердаме десятки тысяч людей приняли участие в протестном семикилометровом марше через центр города.

Об этом пишет Корреспондент.

Организаторы согласились, что демонстрация закончится около 15:00 на площади Дам. По словам представителя муниципалитета, атмосфера акции пока была мирной.

Девиз демонстрации — Вместе для Нидерландов. Инициатор — Мишель Рейкинга, который уже организовал несколько протестов против мер по борьбе с коронавирусом под названием Выпить кофе на Музейной площади.

По словам Мишеля Рейкинга, сегодня в акции принимают участие шестьдесят организаций. Перед началом он заявил, что ожидает около 50000 участников, и назвал это «самой большой демонстрацией с момента введения мер против коронавируса». По данным организаторов, протест направлен не только на нынешние меры против коронавируса, но и против других правительственных мероприятий.



Есть также лозунги, такие как «QR заходит слишком далеко» и «Вакцина от COVID — это яд».

По словам главврача Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светланы Федоровой, около 80% пациентов носят «Дельта»-штамм коронавируса .