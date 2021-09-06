Всемирная организация здравоохранения заявляет, что начинает усиленно следить за коронавирусным штаммом «Мю» из опасений, что это может нарушить иммунитет людей, которые сейчас вакцинированы против инфекции.

Об этом пишет Dnevnik.

Первая идентификация варианта «Мю» была проведена в январе в Колумбии, и большинство секвенированных образцов все еще имеют южноамериканское происхождение. В последние недели он также был обнаружен в Европе и Азии. Пока только 0,1% протестированных в мире образцов связаны с этим штаммом. Его официальное научное обозначение — VUI-21JUL-01 или B.1.621 в зависимости от используемой классификации.

ВОЗ отмечает, что через несколько месяцев мутация стала значительно более распространенной в Колумбии и Эквадоре, где сейчас на нее приходится 39% и 13% случаев COVID-19 соответственно. На сегодняшний день этот вариант был также обнаружен в 47 странах, включая США, Гонконг и Великобританию.

Что волнует ученых и вызывает озабоченность в ВОЗ, так это несколько мутаций в шипах вирусного белка, на которые воздействуют вакцины. Особенную опасность представляют две из них, помеченные как E484K и K417N, которые могут снизить эффективность защиты существующих вакцин аналогично бета-варианту, обнаруженному в Южной Африке в прошлом году.

Третья мутация в штамме «Мю», называемая P681H, также вызывает определенное беспокойство, поскольку потенциально может сделать этот вариант более заразным,

Guardian пишет, что согласно августовскому отчету Министерства здравоохранения Англии, пока нет доказательств того, что «Мю» более заразен, чем Дельта, и маловероятно, что он будет передаваться быстрее.

Информация о «Мю» вышла из лабораторий и попала в СМИ после того, как во вторник ВОЗ охарактеризовала его как «вариант интереса». Это один из пяти вариантов, представляющих интерес для ВОЗ, которые отслеживаются агентством здравоохранения ООН как потенциально опасные варианты, которые могут спровоцировать новые волны инфекции.

Мутации коронавируса делятся на две категории: «варианты интереса» и «варианты беспокойства».

«Варианты беспокойства», такие как британский (альфа), южноафриканский (бета), бразильский (гамма) и индийский (дельта), являются категорией, которая, как подтверждено, является более смертоносной, более вирулентной и более устойчивой к вакцинам, чем исходная версия коронавируса.

Ранее сообщалось, в Японии зарегистрировали первые два случая заражения новым штаммом коронавируса «Мю».