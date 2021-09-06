Главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что эпидемическая ситуация в Украине ухудшается. По его словам, локдаун в Украине могут ввести в ноябре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на в эфир «Завтрак с 1+1».

— В ближайшее время Украина выйдет из «зеленой» зоны. Мы будем вынуждены ввести «желтую», где, например, будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов, – сказал Игорь Кузин.

Он также отметил, что еще нет конкретной цифры, при которой в Украине введут усиленный карантин. По его мнению, избежать локдауна не удастся.

— По моему убеждению, что нет. Но если мы будем говорить о «красном» уровне опасности, то он будет не раньше ноября, – сообщил главный санитарный врач.

Напомним, что Киев готовится к внедрению жестких ограничений с 15 сентября.