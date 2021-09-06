По состоянию на сегодня, 6 сентября все области Украины находятся в «зеленой» зоне карантина. Однако эпидемиологические показатели в трех регионах страны пока не в пределах нормы.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Так, в Луганской области длительное время наблюдается плохая динамика госпитализаций больных коронавирусом.
По последним данным, она преодолела отметку в более 104%, хотя ранее составляла 89,9-97,2%.
Кроме того, Львовская область также имеет долговременное превышение по этому же показателю. Сейчас динамика COVID-госпитализаций в данном регионе составляет 66,3%, ранее же составляла 58,-53,8%.
Между тем, в Ровенской области сейчас тоже показатель динамики госпитализаций не в пределах нормы. Он остановился на отметке 54,4%, хотя предварительно отвечал «зеленой» зоне, составив 48,5%.
Ранее сообщалось, в Японии зарегистрировали первые два случая заражения новым штаммом коронавируса «Мю».
|
Памяти другаАнатолий Дюмин
|
Свобода слова в Миколаєві: Апаратні наради у міського голови тепер відкриті, але за графікомКатерина Середа
|
Подякуємо Володимиру Володимировичу за Володимира ОлександровичаСтанислав Мартиросов
По состоянию на сегодня, 6 сентября все области Украины находятся в «зеленой» зоне карантина. Однако эпидемиологические показатели в трех регионах страны пока не в пределах нормы.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Так, в Луганской области длительное время наблюдается плохая динамика госпитализаций больных коронавирусом.
По последним данным, она преодолела отметку в более 104%, хотя ранее составляла 89,9-97,2%.
Кроме того, Львовская область также имеет долговременное превышение по этому же показателю. Сейчас динамика COVID-госпитализаций в данном регионе составляет 66,3%, ранее же составляла 58,-53,8%.
Между тем, в Ровенской области сейчас тоже показатель динамики госпитализаций не в пределах нормы. Он остановился на отметке 54,4%, хотя предварительно отвечал «зеленой» зоне, составив 48,5%.
Ранее сообщалось, в Японии зарегистрировали первые два случая заражения новым штаммом коронавируса «Мю».