Сегодня утром, 6 сентября, участники XVІ Паралимпийских игр из Николаева приехали в родной город.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Среди побывавших в Токио — обладательница бронзовой медали Анна Гонтарь, Сергей Паламарчук, который остановился в шаге от пьедестала, а также Наталья Космина.

Встречали и приветствовали спортсменов родственники, друзья, коллектив Николаевского регионального центра «Инваспорт», глава Николаевской областной организации Всеукраинской организации «Союз лиц с инвалидностью Украины» Ольга Степаненко, начальница управления по делам физической культуры и спорта Николаевского горсовета Ирина Бондаренко и начальник управления молодежи и спорта Николаевской ОГА Виктор Гинкул.

Напомним, сборная Украины завершила выступление на XVI летних Паралимпийских играх в Токио (Япония). В течение 12-ти соревновательных дней украинские спортсмены выиграли 98 медалей: 24 золотые, 47 серебряных, 27 бронзовых и в итоге заняли 5-е место по количеству наград и 6-е — в общекомандном зачете.