Сборная Украины завершила выступление на XVI летних Паралимпийских играх в Токио (Япония).

В течение 12-ти соревновательных дней украинские спортсмены выиграли 98 медалей: 24 золотые, 47 серебряных, 27 бронзовых и в итоге заняли 5-е место по количеству наград и 6-е - в общекомандном зачете.

Украина завоевала медали в 10-ти видах спорта из 15, в которых была представлена.

Пловец Максим Крипак стал самым титулованным атлетом Токио-2020. Представитель Украины впервые выиграл «личный медальный зачет» Паралимпиады — 7 наград: 5 золотых 1 серебряная и 1 бронзовая.

Ранее николаевский легкоатлет Игорь Цветов принес Украине серебро в финале забега на дистанции 100 метров. Золото и бронзу тогда тоже взяли россияне. Тогда украинский бегун отказался от совместного фото со спортсменами из Российского паралимпийского комитета. Игорь Цветов объяснил, что видит в этом поступке уважение к Украине.

17-летняя пловчиха Анна Гонтарь из Николаева взяла «бронзу» на 50-метровке.