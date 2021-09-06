В столице Украины на минувших выходных состоялся фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine 2021. Мероприятие прошло на киевском Арт-заводе Платформа.

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля в Instagram.

Фестиваль посетило множество гостей. Из-за очереди люди были вынуждены стоять по полтора часа, чтобы попасть на событие. На подъезде к Арт-заводу Платформа образовывались пробки.

Посетители могли поучаствовать в турнирах по популярным видеоиграм - Dota 2, Counter-Strike, Mortal Kombat и других. А также сразиться друг с другом в Дженгу, Го и Цитадели. Дети на огромном стенде с Lego могли собрать любые фигурки.

На фестивале были установлены две сцены. Малая для выступления музыкальных групп. А вот на главной арене фестиваля проходили многочисленные косплеи и Cover Dance шоу.

Comic Con Ukraine 2021 посетили звезды. Среди них были актрисы из Гарри Поттера - Анна Шаффер и Наталия Тена, Марк Дакаскос из Джона Уика и Хелена Манковска - модель Леди Димитреску из игры Resident Evil Village.

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