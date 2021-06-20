Вчера, 19 июня, на николаевском пляже «Стрелка» состоялся мини-фестиваль воздушных змеев «Запусти мечту в небо».

Об этом сообщает Суспільне Миколаїв.

В мероприятии приняли участие семьи участников антитеррористической операции и операции Объединенных сил, а также вынужденно перемещенные лица. Из-за плохих погодных условий в Николаеве мероприятие отменяли, но позже возобновили.

В мини-фестивале поучаствовали 2 семьи, всех змеев участники делали самостоятельно. В следующий раз их планируют запускать 26 июня.

Напомним, в Николаевской области накануне праздника 8 Марта запустили в небо воздушных змеев в виде 7-метровых тюльпанов.